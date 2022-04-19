 محافظ الوادي الجديد: دعم قطاع الكهرباء بمركز الفرافرة بتكلفة ١٥٥ مليون جنيه - بوابة الشروق
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محافظ الوادي الجديد: دعم قطاع الكهرباء بمركز الفرافرة بتكلفة ١٥٥ مليون جنيه

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 7:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 7:39 ص

قال محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إنه بالتنسيق مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تم إصلاح عطل أصاب وحدتين للكهرباء بمركز الفرافرة، ودخولهما الخدمة، لضمان استقرار خدمة الكهرباء، بالإضافة إلى دعم مركز الفرافرة بماكينتين قدرة (١ ميجا - ٣٠٠ كيلو وات)، و٤ وحدات توليد كهرباء قدرة ٥٠٠ كيلو وات لكل وحدة.
وأوضح الزملوط -في بيان- أنه تمت الموافقة على دعم المحافظة بعدد ٢ ماكينة جديدة قدرة ٢ ميجاوات لكل منهما بتكلفة ١٢٠ مليون جنيه، ونقل ماكينة قدرة ٤ ميجاوات من مركز الداخلة إلى مركز الفرافرة بتكلفة ٣٥ مليون جنيه لدعم احتياجات مركز الفرافرة، واستجابة سريعة لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي بمركز الفرافرة.


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