مصر في مجموعة متوازنة بتصفيات أمم إفريقيا2023

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أقُيمت مساء اليوم الثلاثاء قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 والتي ستُقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 14 يونيو وذلك بحضور النجم الإيفواري سالومون كالو، ولوكاس راديبي قائد منتخب جنوب أفريقيا الفائز بكأس البطولة عام 1996والتي تواجد 48 منتخب تم تقسيمهم على 12 مجموعة وتواجد 4 منتخبات في المجموعة الواحدة.

وجاء المنتخب المصري وصيف النسخة الماضية من أمم إفريقيا والتي أقُيمت في الكاميرون في المجموعة الرابعة بجانب كلا من : غينيا - مالاوي - إثيوبيا

وكان المنتخب قد خسر لقب كأس الأمم الإفريقية بعد الهزيمة أمام منتخب السنغال بركلات الترجيح 3/1، بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي