 قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم صحن قبة الصخرة في المسجد الأقصى وتزيل العلم الفلسطيني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم صحن قبة الصخرة في المسجد الأقصى وتزيل العلم الفلسطيني

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 11:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 11:46 ص
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، صحن قبة الصخرة في المسجد الأقصى المبارك، لإزالة الأعلام الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال أزالت العلم الفلسطيني عن الموازين القبلية لمصلى قبة الصخرة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأمس الثلاثاء، أدى 70 ألف مصلٍّ صلاتي العشاء والتراويح، في المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن 70 ألف مصلٍّ أدوا فرض العشاء وسنة التراويح في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات والقيود المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين.

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