مركز بحوث وتطوير الفلزات يعلن فتح باب التقدم للتدريب الصيفى لطلاب كليات العلوم والهندسة

أكد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على توفير التدريب العملي لطلاب الجامعات وبخاصة الكليات والمعاهد العملية، موجهًا بتكثيف الاهتمام بإعداد الطلاب وتأهيلهم للتعامل مع مستجدات العصر بفاعلية ومواكبة احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.

وفى هذا الإطار، أعلن مركز بحوث وتطوير الفلزات بدء قبول طلبات التدريب الصيفى لطلبة كليات العلوم والهندسة بالجامعات المصرية والمعاهد الخاصة، وذلك حتى نهاية العام الدراسي أو اكتمال العدد المطلوب.

وأوضح الدكتور إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس المركز أن التدريب يشمل طلاب كليات العلوم فى تخصصات (كيمياء – كيمياء خاص – كيمياء تطبيقية – كمياء منفردة – كيمياء حيوي)، وكذا تخصصات (فيزياء – فيزياء خاص – فيزياء حيوي – فيزياء ومواد – جيولوجيا علوم الأرض "قسم المعادن التطبيقية").

كما يستقبل المركز طلبات التدريب لطلاب كليات الهندسة من الأقسام الآتية (هندسة فلزات – هندسة كيميائية – هندسة ميكانيكية – هندسة التعدين والبترول).

وأضاف غياض أن التدريب شيكون لمدة أسبوعين، ويتم من خلال مركز التدريب التابع للمركز فى جميع الأقسام العلمية، ويتضمن تدريبًا عمليًا على الأجهزة والمعدات داخل المعامل التابعة للمعاهد التكنولوجية الأربعة التابعة للمركز وهي (معهد تكنولوجيا الخامات، معهد تكنولوجيا الفلزات، معهد تكنولوجيا التصنيع، معهد المواد المتقدمة)، بالإضافة إلى التدريب النظري لمحاضرين متخصصين من المركز.

ولفت إلى أنه يمكن للطلاب الراغبين في الاشتراك بالدورات التدريبية التي يقدمها المركز تقديم طلبات التدريب بمركز التدريب بمقر المركز (ش الفلزات – التبين – حلوان – القاهرة)، علمًا بأن المستندات المطلوبة هي خطاب موجه للمركز من الجامعة التى يدرس بها الطالب، موضحًا به السنة والتخصص للعام الدراسى الحالى.