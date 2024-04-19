ضبط 2000 لتر سولار وبنزين جرى تجميعها داخل محطة وقود بالبحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وذكرت بلبع فى بيان لها اليوم: واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد عبد العال رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن: بمركز كفر الدوار تم ضبط 1010 لتر سولار لبيعها بأزيد من السعر الرسمي و5 شكاير أسمنت مجهولة المصدر ومستودع بوتاجاز لعدم الاعلان عن الاسعار.

وبحملة مماثلة بمركز المحمودية تم ضبط 7 مخابز لإنتاجها خبر ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات و3 مخابز لعدم الاعلان عن مواعيد التشغيل ووزن الرغيف ومخبزين لعدم نظافة أدوات العجين.

وبمركز شبراخيت، تم ضبط 3 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و4 مخابز لإنتاجها خبزا غير مطابق للمواصفات و4 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وكذلك وزن وقطر الرغيف، كما تم تحرير 3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين و3 محاضر لعدم وجود بون صرف خبز للمواطنين.

كما تمكنت إدارة تموين وادى النطرون من ضبط 500 كيلو أسمدة ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية و2000 لتر سولار وبنزين تم تجميعها داخل عهده باطنية غير مرخصة بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.