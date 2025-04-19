يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستقبال سلطان عُمان، هيثم بن طارق آل سعيد، في موسكو يوم الثلاثاء المقبل، في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وبحث قضايا إقليمية ودولية، أبرزها الملف النووي الإيراني، الذي تلعب سلطنة عُمان دور الوساطة فيه، بحسب موقع "يورونيوز".

وأعلن الكرملين عبر منصة "تليجرام" أن اللقاء سيُركز على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى مناقشة "القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية".

من جانبه، أكد ديوان البلاط السلطاني العُماني في بيان رسمي أن الزيارة، المقررة يومي الاثنين والثلاثاء، تهدف إلى "بحث أوجه التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها"، مع التشاور حول التطورات الإقليمية والدولية.

وتأتي الزيارة في توقيت حساس، إذ تتواصل الجهود الدبلوماسية بوساطة عمانيّة لإحياء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حول برنامج طهران النووي.

وكانت سلطنة عمان قد استضافت مؤخرا الجولة الأولى من المحادثات، بينما عقدت الجولة الثانية اليوم السبت في العاصمة الإيطالية روما.

الملف النووي

وشهدت موسكو هذا الأسبوع لقاء جمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بنظيره الإيراني عباس عراقجي، حيث أكد الجانب الروسي استعداده للقيام بأي دور يُسهم في تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران.

وقال لافروف عقب الاجتماع إن "روسيا مستعدة للوساطة والمساعدة بأي دور يساهم في إيجاد حل يخدم مصلحة إيران والولايات المتحدة"، مشددا على أهمية إعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018.

وتُعد موسكو لاعبا رئيسيا في هذا الملف بحكم عضويتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي، وكونها من الدول الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب السابقة.