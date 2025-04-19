أحيا الفنان أحمد صلاح السعدني الذكرى السنوية الأولى لوفاة والده الفنان الكبير صلاح السعدني، وطلب من جمهوره الدعاء له، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك:

"الذكرى السنوية لأبويا.. أرجو الدعاء.. ربنا يرحمك وينور قبرك ويراضيك ويكرمك زي ما أكرمتني."

رحل الفنان صلاح السعدني يوم 19 إبريل 2024 عن عمر ناهز 80 عاما، بعد مشوار فني طويل بدأه عام 1960 بمشاركته في مسلسل "الرحيل". وبعد فترة توقف، عاد عام 1964 في مسلسل "الضحية".

في السبعينيات، نشط في السينما وشارك في أفلام بارزة منها "الأرض"، "الرصاصة لا تزال في جيبي"، و"مدرستي الحسناء".

لكنه لمع بشكل خاص في الدراما التلفزيونية، ومن أبرز أعماله "ليالي الحلمية"، "أرابيسك"، "حلم الجنوبي"، "رجل في زمن العولمة"، و"عمارة يعقوبيان".

ترك صلاح السعدني بصمة فنية وإنسانية لا تُنسى، وبقيت أعماله شاهدا على موهبته وقيمه الفنية.