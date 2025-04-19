القضاء الأمريكي يحد من صلاحيات هيئة يقودها إيلون ماسك

أصدرت قاضية أمريكية حكماً يقيد وصول هيئة الكفاءة الحكومية (دوج) التابعة لإيلون ماسك إلى بيانات الضمان الاجتماعي للأمريكيين، بعدما أثارت النقابات مخاوف بشأن الصلاحيات الشاملة للملياردير.

ويحظر الأمر الصادر عن قاضية المقاطعة إيلين هولاندر على موظفي هذه الهيئة الوصول إلى البيانات التي تحتوي على معلومات يمكن أن تحدد هوية الأميركيين شخصياً، مثل رقم الضمان الاجتماعي أو التاريخ الطبي أو السجلات المصرفية، وفق وكالة فرانس برس.

ولا يمكن لإدارة الضمان الاجتماعي إعطاء سجلات محررة أو مجهولة المصدر إلا لموظفي هيئة الكفاءة الحكومية "دوج"؛ الذين أكملوا عمليات التحقق من الخلفية والتدريب على القوانين واللوائح وسياسات الخصوصية الفيدرالية، وفقاً لقرار هولاندر.

وتتعرض الإدارة التي يتولاها ماسك لانتقادات واسعة لأنها تدخل إلى كل المؤسسات الحكومية، وتقوم بخفض عدد الموظفين والبرامج التي تجادل بأنها احتيالية ولا تتوافق مع أجندة الرئيس.

ويأتي القرار بعد تقارير أفادت أن ميشيل كينج رئيسة إدارة الضمان الاجتماعي، استقالت في فبراير بسبب طلبات الدائرة للوصول إلى معلومات متلقي الضمان الاجتماعي.

ورفعت مجموعة من النقابات القضية، مجادلة، بأن الوكالة "فتحت أنظمة بياناتها لأفراد غير مصرح لهم متجاهلة خصوصية" ملايين الأمريكيين.

وأشاد الاتحاد الأمريكي لموظفي الولايات والمقاطعات والبلديات بالحكم ووصفه بأنه "مهم".

وقال الاتحاد في بيان: "يوفر قرار اليوم راحة كبيرة، وهو أساسي لوقف تجاوزات هيئة الكفاءة الحكومية غير القانونية والخطرة".

وبموجب الأمر القضائي، يتوجب على موظفي "دوج" أيضاً حذف أي بيانات ضمان اجتماعي غير مجهولة المصدر بحوزتهم منذ تولي ترامب منصبه في يناير.

ولا يمكنهم الوصول إلى بيانات الضمان الاجتماعي التي تحدد هوية الأمريكيين شخصياً إلا في حالات محددة، حيث يتم منح الموافقة من قبل المحكمة.

وفي هذه الحالات، لن يكون طلب الوصول إلى المعلومات الشخصية "للبحث عن الاحتيال أو الهدر" سببًا كافيًا.