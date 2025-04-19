تكريم خاص لعبدالشافي في الزمالك بعد نهاية الموسم

استقر مسؤولو نادي الزمالك على عمل تكريم خاص لمحمد عبدالشافي الظهير الأيسر بالفريق وأحد قادته، وذلك في نهاية الموسم الحالي.

عبدالشافي صاحب الـ 40 عاما، والذي أبلغ مسؤولي النادي بعزمه الاعتزال في نهاية الموسم الحالي، سيتم عمل تكريم خاص له على أن يتحدد موعده في وقت لاحق.

ويثمن مسؤولو الزمالك التضحيات التي قدمها عبدالشافي سواء منذ انضمامه للقلعة البيضاء في 2008 قادما من غزل المحلة، أو حتى بعد عودته من رحلة الاحتراف في الدوري السعودي عام 2019.

ورفض مسؤولو الزمالك فكرة إطلاق اسم عبدالشافي على أحد منشآت النادي، حيث يرى مجلس الإدارة أن اللاعب يستحق أكثر من ذلك، بينما لم تزل هناك محاولات لإقناعه بتولي منصب إداري أو فني داخل النادي، على الرغم من رغبة النجم المخضرم في التفرغ لأعماله الخاصة.