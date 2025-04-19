مصطفى بكري: الاقتصاد ينمو والمؤشرات تعطينا أملا كبيرا في تقدم الوطن

استعرض الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي قدمها الدكتور أحمد كجوك خلال لقائه مع سفراء الدول الآسيوية، الجمعة، مؤكدا أن هذه الأرقام تعطي أملا في الغد.

وأشار خلال برنامجه «حقائق وأسرار» عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، إلى ارتفاع معدل النمو من 2.5% إلى 3.9% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر، وتراجع معدل التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% في مارس 2025.

ولفت إلى نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 33% وتحقيق فائض أولي بنسبة 2.5% وتراجع العجز الكلي إلى 6.3%، ونمو القطاع السياحي 13.1%.

وعلق بكري، قائلا: «صحيح في مشاكل لا أحد ينكرها، ووضع اقتصادي صعب لا أحد ينكره، وزيادة أسعار، ووضع اجتماعي يستحق أن تنظر إليه الدولة، لا أحد يستطيع إنكار كل ذلك؛ لكن أيضا في المقابل الاقتصاد ينمو والمعدلات تزيد».

وتابع: «هذه المؤشرات تمنحنا أملا كبيرا بأن بلدنا سيتقدم، رغم المشاكل التي نعانيها والمصائب على كل الجهات الاستراتيجية من حدودنا».

واستكمل: «رغم كل ذلك حققنا معدلات نمو عالية، ننتظر انعكاسها على مصالح وحياة الناس، وعندنا خطة وأمل كبير في بلدنا، ورجال تعمل بشكل جيد جدًا».

ودعا إلى ضرورة تقدير الظروف التي تمر بها الدولة، وقال: «مجرد الحفاظ على الأمن والاستقرار ودور مؤسسات الدولة في حد ذاته شيء وإنجاز عظيم جدًا.. لازم نقدر البلد والظرف التي تمر بها، البلد في ظروف صعبة، مقدورة على الأكل والشرب، لكن مش مقدور على انفلات الأمن والاستقرار».