واصلت طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٣ لعودة الحرب، مُخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.



وقالت مصادر فلسطينية إن عدد الشهداء خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة تخطى الستين شهيداً، أكثر من نصفهم بخان يونس جنوب قطاع غزة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.



وفي خان يونس، ارتقى خمسة شهداء من عائلة واحدة بعد استهداف مروحية إسرائيلية لهم في منطقة مواصي خان يونس.

كما استشهد أربعة فلسطينيين، بينهم طفلان وفتاة، وسقط جرحى جراء قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.



واستشهد أحد المسعفين، فيما أصيب 20 آخرون، بينهم ١٥ طفلاً، جراء قصف أحد المنازل بمخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة.



كما استشهد طفل جراء القصف الإسرائيلي على منزل إحدى العائلات، متأثرا بتطاير الشظايا على خيمة عائلته.

وكان ستة فلسطينيين ارتقوا، بينهم ثلاثة أشقاء، إثر قصف صالون حلاقة وسط خان يونس.



وارتفع عدد شهداء خان يونس منذ فجر الجمعة إلى نحو ثلاثين شهيد.

أما في غزة والشمال، ارتقى خمسة شهداء وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال خيمة في منطقة أبو حصيرة بمحيط الميناء غربي مدينة غزة.

ونسفت قوات الاحتلال عددًا من المنازل شرقي مدينة غزة.



ومساء الجمعة، استشهد سبعة فلسطينيين، وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال أحد المنازل في محيط شارع السكة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.



كما ارتقى أربع شهداء، بينهم طفلان، إثر قصف الاحتلال محيط موقع الـ17 غرب الصفطاوي في شمال غزة.