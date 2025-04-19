سلطان عمان يزور روسيا الاثنين المقبل

أعلن مصدر في الكرملين اليوم السبت، أن سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، سجري زيارة دولة إلى روسيا في 22 أبريل الجاري.

وبحسب موقع «روسيا اليوم» الإخباري، أشار المصدر إلى أنه من المقرر أن يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

وقال المصدر: «سيتم خلال المحادثات، مناقشة الاتجاهات الرئيسية للتطوير اللاحق للتعاون الروسي - العماني، بما في ذلك المجالات التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والثقافية والإنسانية، بالإضافة إلى القضايا الراهنة على الأجندة الدولية والإقليمية».

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية اليوم السبت، بأن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سيزور موسكو يوم الاثنين، في وقت تتوسط فيه مسقط في المحادثات النووية بين طهران والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، انطلقت في العاصمة الإيطالية روما، الجولة الثانية من المباحثات الأمريكية- الإيرانية رفيعة المستوى بوساطة عمانية، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط تفاؤل حذر بشأن التوصل إلى حل دبلوماسي للمضي قدما.