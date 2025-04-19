بوتين يوجه ببدء هدنة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية

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أفاد الكرملين، اليوم السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه ببدء هدنة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، بمناسبة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية خلالها.

وقال بوتين في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: «انطلاقاً من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي اليوم من الساعة 6 مساءً حتى منتصف الليل من الأحد إلى الاثنين هدنة بمناسبة عيد الفصح».

وأضاف أنه «أصدر أمراً بوقف جميع العمليات العسكرية خلال هذه الفترة».

ودعا بوتين كييف إلى أن تحذو حذو روسيا بهدنة عيد الفصح، مشيرا إلى أن مسار الهدنة سوف يظهر مدى استعداد نظام كييف للرغبة والقدرة على حل القضية سلميا.

وأكد أن روسيا دائما مستعدة للمفاوضات، وترحب برغبة أمريكا والصين ودول أخرى في التوصل لتسوية عادلة بشأن أوكرانيا.

وقال بوتين: «يجب على قواتنا أن تكون مستعدة لصد أي انتهاكات محتملة لوقف إطلاق النار واستفزازات من العدو وأي من أعماله العدوانية».