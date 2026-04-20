الرعاية الصحية تتابع جاهزية مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر

أجرى الدكتور محمد بدر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المدير التنفيذي برئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأحد، جولة موسعة داخل مستشفى الكرنك الدولي في الأقصر؛ لمتابعة جودة الخدمات والانضباط التشغيلي.

ورافق رئيس الإدارة المركزية، الدكتور عرفة الهواري، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في الأقصر، حيث شملت الزيارة المرور على مختلف أقسام المستشفى، والاطمئنان على جاهزية الفرق الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام تقديم الخدمات الصحية للمنتفعين وفقًا لمعايير الجودة المعتمدة.

وتضمنت الجولة مراجعة مؤشرات الأداء داخل المستشفى، ومتابعة معدلات تقديم الخدمة، والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، بجانب تعزيز الانضباط الإداري والتشغيلي داخل بيئة العمل.

وأكد الدكتور محمد بدر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المدير التنفيذي برئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية، استمرار تنفيذ الجولات الميدانية المكثفة على منشآت الهيئة المختلفة، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية، وضمان تقديم خدمة آمنة ومتكاملة تليق بالمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.



