توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وصحة مطروح لتطوير الخدمات الطبية

شهد الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الطب البشري بجامعة بنها ومديرية الشئون الصحية بمطروح.

وقّع البروتوكول كل من الدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتور أحمد رفعت عبد القادر، مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار دعم وتطوير الخدمات الطبية بالمحافظة، من خلال الاستفادة من الكوادر البشرية والخبرات العلمية المتميزة بجامعة بنها، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.

يُذكر أن البروتوكول يشمل مجالات الرعاية الصحية والتعليم والتدريب المشترك، بجانب توفير الكوادر الطبية من أعضاء هيئة التدريس بمختلف الدرجات العلمية (طبيب مقيم – دبلوم – ماجستير – زمالة – دكتوراه) وفقًا لاحتياجات مستشفيات مطروح، فضلًا عن تنفيذ برامج تدريبية ممنهجة لدعم التعليم المستمر والارتقاء بالمستوى المهني للأطباء وهيئات التمريض والعاملين بالقطاع الصحي.