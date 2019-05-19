سقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت مصادر محلية عراقية، مساء اليوم الأحد، بسقوط صاروخ قرب مقر السفارة الأمريكية لدى بغداد.

وذكرت مصادر لـ"RT" أن صاروخا سقط قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، مضيفة أن صافرات إنذار انطلقت من داخل المبنى.

وتحدثت المصادر عن استنفار قوات الأمن العراقية قرب المنطقة الخضراء، التي تحتضن مقرات الأجهزة الحكومية وسفارات الدول الأجنبية، بعد حادث سقوط الصاروخ، حيث بدأت بتفتيش جميع الأحياء القريبة من الموقع.

بدورها، أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي أن صاروخا من نوع "كاتيوشا" سقط وسط المنطقة الخضراء دون إحداث أي خسائر.

وتواصل الجهات الأمنية التحقيق في الحادث لمعرفة مصدر انطلاق الصاروخ، فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن المسؤولية عن الهجوم.