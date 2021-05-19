ليفربول يواجه بيرنلي للحفاظ على فرصة دخول المربع الذهبي ولتأهل لدوري الأبطال

توتنهام يواجه أستون فيلا.. وست هام أمام وست بروميتش في صراع التأهل لدور المجموعات بالدوري الأوروبي..

تستكمل اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة السابعة والثلاثين، الجولة قبل الأخيرة، من الدوري الإنجليزي الممتاز، بست مواجهات قوية، سيكون أبرزها على الإطلاق مباراة ليفربول أمام مستضيفه بيرنلي في التاسعة والربع مساءً، حيث يسعى الريدز لدخول المربع الذهبي والحفاظ على فرصه حتى الجولة الأخيرة في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

كما يلتقي إيفرتون مع وولفرهامبتون في السابعة مساءً، وفي نفس التوقيت يلتقي نيوكاسل يونايتد مع شيفليد يونايتد، فيما يحل أستون فيلا ضيفًا على توتنهام، الباحث بدوره عن مقعد مؤهل للدوري الأوروبي. وفي الثامنة مساءً يلتقي أرسنال مع كريستال بالاس، فيما تختتم مباريات اليوم بمواجهة وست بروميتش ألبيون أمام وست هام.

ففي أهم مباريات اليوم، يسعى ليفربول لدخول المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز، من أجل ضمان المشاركة في الموسم الجديد من بطولة دوري أبطال أوروبا، حينما يحل ضيفًا على بيرنلي.

ويحتل ليفربول، ليفربول قبل مباراة اليوم، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، فيما يحتل بيرنلي المركز الخامس عشر برصيد 39 نقطة.

ويدين ليفربول بإبقاء مستقبله في السباق على مكان مؤهل لدوري الأبطال إلى حارس مرماه البرازيلي، أليسون بيكر، الذي سجل له هدفاً قاتلاً في الوقت بدل الضائع ليخرج فائزاً على وست بروميتش ألبيون 2 - 1 في مباراة الجولة الماضية.

والمعادلة واضحة أمام ليفربول، فعليه أن يفوز على مضيفه بيرنلي لدخول المربع الذهبي وذلك بعد نتيجة مباراة تشيلسي وليستر سيتي، وحتى لو لم يفعل فإن حظوظه تبقى قائمة حسابياً حتى الجولة الأخيرة، لأنه يستقبل فيها كريستال بالاس، في حين يستضيف ليستر توتنهام الطامح إلى المشاركة في الدوري الأوروبي.

ويعيش ليفربول سلسلة إيجابية في الآونة الأخيرة، حيث سجل 6 انتصارات مقابل تعادلين في آخر 8 مباريات، كان آخرها الفوز على وست بروميتش ألبيون في الجولة الماضية.

وغالب أليسون الدموع بعد أن أصبح المنقذ غير المتوقع لفريقه في الانتصار القاتل على مضيفه وست بروميتش بهدفه من ضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وهو أول هدف يسجله طيلة مسيرته والأول على الإطلاق الذي يسجله حارس لليفربول على مدى تاريخ النادي. وقال أليسون: «حاولت التمركز في مكان جيد لمساعدة زملائي من خلال تشتيت ذهن أحد مدافعي المنافس لكني وجدت نفسي دون رقابة ووقف الحظ إلى جواري للتسجيل، أعتقد أنه واحد من أفضل الأهداف التي شاهدتها. مشاعري لا توصف. هكذا هي كرة القدم».

ويعول ليفربول بشكل كبير على محمد صلاح، هداف الفريق، والساعي للانفراد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي يتنافس عليها بقوة مع هاري كين، مهاجم توتنهام الإنجليزي ولكل منهما 22 هدفًا حتى الآن في المسابقة.

وفي مباراة أخرى قوية اليوم يبحث توتنهام عن الحفاظ على مركزه المؤهل لدور المجموعات مباشرة من بطولة الدوري الأوربي، عندما يستضيف أستون فيلا. ويحتل السبيرز، قبل مباراة اليوم، المركز السادس وبفارق الأهداف فقط أمام وست هام، صاحب المركز السابع، والمؤهل للدور الفاصل من اليوروبا ليج.

ويعول توتنهام على هدافه هاري كين، صاحب صدارة هدافي الدوري الإنجليزي رفقة صلاح، والذي يقدم أداءً استثنائيا، في موسم قد يكون الأخير له مع السبيرز في ظل التقارير الكثيرة التي كشفت عن رغبته في الرحيل.

وفوت وستهام فرصة كبيرة للإبقاء على آماله في المشاركة في دوري الأبطال بعد تعادله في مباراتيه الأخيرتين، لكن حظوظه قائمة بالدوري الأوروبي، خاصة في حالة الفوز اليوم أيضًا على وست بروميتش ألبيون، والأمر ينطبق على منافسه توتنهام، علماً بأنهما يملكان 59 نقطة في المركزين السادس والسابع.