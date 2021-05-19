باكستان تسجل 3256 إصابة جديدة و104 وفيات بفيروس كورونا

سجلت باكستان 3256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 886 ألفا و184 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الأربعاء، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 104 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 19 ألفا و856 شخصا.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 799 ألفا و951 شخصا، بعدما تماثلت 4 آلاف و440 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 66 ألفا و377 حالة.