أوقاف فلسطين: الاحتلال دمر 3 مساجد وألحق الضرر بـ40 آخرين في غزة

قال الناطق باسم وزارة الأوقاف الفلسطينية الدكتور عادل الهور، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي عصابة إجرامية تستكمل دورها في قتل الإنسان وتدمير الحجر والشجر، منوهًا إلى أن الاعتداء على المقدسات لم يتوقف على القدس الشريف.

وأضاف الهور، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الغد»، صباح اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يستكمل اعتداءاته بهدم المساجد في قطاع غزة، لافتًا إلى تدمير 3 مساجد بشكل كامل وإلحاق الضرر بنحو 40 آخرين، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وذكر أن المصلين لا يستطيعون الوصول إلى أكثر من 40 مسجدًا؛ بسبب العدوان المستمر حتى اللحظة على قطاع غزة، قائلًا إن عمليات التدمير الإسرائيلية امتدت لتشمل إلحاق الضرر بسلسلة كبيرة من بنايات وزارة الأوقاف في منطقة الزيتون.

وأعلن متحدث الأوقاف الفلسطينية عن هدم بناية مكونة من 4 طوابق عبارة عن مقر لصندوق الأيتام ومقر الإدارة العامة للعمل النسائي في الوزارة، متابعًا: «العصابة المجرمة تحاول النيل من كل شيء والاعتداء على المقدرات المالية والبشرية والاقتصادية».

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ العاشر من مايو الجاري، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 219 شهيدًا، بينهم 63 طفلاً، و36 سيدة، و16 مسناً، و1530 مصابًا بجروح مختلفة.