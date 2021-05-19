جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة فتاة بنيل مصر القديمة

تكثف الأجهزة الأمنية فى القاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة فتاة طافية بمياه النيل بمنطقة مصر القديمة، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، إحالة الواقعة للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة بعثور الأهالى على جثه طافيه بالنيل بمنطقة أثر النبي، وبالأنتقال بالفحص ومناظرة الجثه تبين أنها لسيدة فى منتصف العقد الثانى حافية القدمين ترتدى بنطال أزرق اللون أسفله بنطال قطن أبيض اللون وفانله بيج اللون أسفلها فانله صفراء اللون مجهوله الاسم والهويه، وتبين عدم وجود إصابات بالجثة.

وكلفت النيابة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة، وانتدب خبراء الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى وسرعة إعداد تقرير للكشف عن سبب الوفاة.