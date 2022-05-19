مستشار ألمانيا يعلن ترحيبه بانضمام فنلندا والسويد لحلف الأطلسي

رحب المستشار الألماني أولاف شولتس بالانضمام المخطط له لكل من فنلندا والسويد بحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقال شولتس، اليوم الخميس، في بيان حكومي بالبرلمان الألماني "بوندستاج" بالعاصمة برلين: "أقول دون أي تردد: صديقاتي وأصدقائي الأعزاء: إنكم مرحب بكم من القلب! معكم بجانبنا يصير الناتو وتصير أوروبا أقوى وأكثر أمنا".

وأضاف المستشار الألماني أن هجوم روسيا على أوكرانيا دفع كثيرا من الدول الأخرى بأوروبا لإعادة التفكير من جديد بشأن أمنها، لافتا إلى أن دولا كثيرا زادت منذ ذلك الحين استثماراتها بشكل واضح في دفاعها.