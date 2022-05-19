حبس مُدرسة استولت على 11 مليون جنيه من 20 مواطنا في الشرقية

قررت نيابة قسم ثانى الزقازيق، بمحافظة الشرقية اليوم الأربعاء، حجز المتهمة م ر وشهرتها بوسي مدرسة، خلفية البلاغات المحررة ضدها من 20 مواطن بالشرقية يتهمونها بالاستيلاء على أموالهم للغد لحين ورود تحريات المباحث.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت عدة بلاغات من المواطنين يتهمون فيها سيدة تُدعى م ر ي، وشهرتها بوسي، 49 عامًا، مُدرسة بمرحلة رياض الأطفال؛ بالنصب عليهم والاستيلاء على ملايين الجنيهات بزعم توظيفها في تجارة الأجهزة الكهربائية ومفروشات العرائس.

وتبين من التحريات أن أصحاب البلاغات كانوا قد ترددوا على المدرسة جهة عمل المتهمة؛ بعدما ماطلت في سداد الأرباح المُتفق عليها لهم على مدار ستة أشهر، ما اضطرها للتوقف عن الذهاب إلى المدرسة جهة عملها، فيما حملت المحاضر أرقام 5759 و5866 و5846 و3114 جنح قسم شرطة ثانٍ الزقازيق لسنة 2022.

جرى ضبط المتهمة والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، ولا تزل الأجهزة الأمنية تفحص البلاغات المُقدمة بحق المشكو فى حقها، فضلًا عن مواجهتها بأقوال الشاكين والوقف على القيمة الإجمالية والفعلية للمبالغ المالي.