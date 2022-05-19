وزير النقل السابق عن قرار إدارة الموانئ: الدولة ستتحول لمراقب ومنظم للأنشطة التي يقوم بها القطاع الخاص

قال وزير النقل السابق، الدكتور هشام عرفات، إن مصر بها 2000 كيلو من الشواطئ على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، حيث يوجد في مصر كمية من الموانئ تمر بها تجارة العالم كله، على رأسهم قناة السويس ومناء الإسكندرية ومناء دمياط.

وأكد عرفات، في اتصال هاتفي لبرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "ten" مساء اليوم الأربعاء أن هناك أهمية كبيرة للموانئ المصرية، مضيفا أن العالم الآن يعمل بفكر الشركات وان العمل بفكر الهيئتات الحكومية انتهى، حيث أن الموانئ الناجحة تعمل من خلال شركات سواء كانت في سنغافورا أو دبي أو أي دولة حول العالم.

وأشار عرفات، إلى أن الدولة ستتحول لمراقب ومنظم للأنشطة التي يقوم بها القطاع الخاص بصفتها المالك للموانئ، لينما الصيانة والتشغيل والإدارة تكون لشركات خاصة بالإدارة في حدود السياسات والاستراتيجيات التي توضحها الحكومة المصرية.

