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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالبدرشين

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد السلام
نشر في: الخميس 19 مايو 2022 - 11:33 ص | آخر تحديث: الخميس 19 مايو 2022 - 11:33 ص

لقى شخص مصرعه، بينما أُصيب اثنان آخران بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، في حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الأوسطي بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا وقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري الأوسطي بدائرة مركز شرطة البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين مصرع شاب وإصابة اثنين بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، ونُقلت الجثة إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما رفع رجال المرور حطام الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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