الإسكوا تقيم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية للانطلاق نحو العالمية

أجرت الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (الإسكوا)، ومقرها جينيف، التقييم المؤسسي الكامل للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وفق معايير جودة وتميز هيئات التقييم الخارجي على مستوى المقر الرئيسي بالقاهرة وفروع الهيئة بمحافظات: بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، تمهيداً لحصول الهيئة على اعتماد الإسكوا لمؤسسات التقييم الخارجي للمنشآت الصحية.

وتعد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أول هيئة مستقلة تحصل على شهادة اعتماد (الإسكوا) كهيئة تقييم خارجي للمنشآت الصحية على مستوى مصر، والثانية على مستوى إفريقيا، والثالثة على مستوى الشرق الأوسط ضمن 40 جهة مُقَيّمة تحصل على هذا الاعتماد في العالم.

وخلال التقييم، راجع فريق من الخبراء الدوليين النظم الإدارية والمالية والفنية ونظم المعلومات والخدمات بالهيئة، من خلال فحص أكثر من ٤٥٠ وثيقة تعكس الخطة الاستراتيجية للهيئة وخططها التشغيلية، وإجراء مقابلات مع القيادات وممثلي الإدارات التنفيذية من مختلف المستويات الوظيفية بالهيئة بالمقر الرئيسي والفروع، و ممثلي بعض المنشآت الصحية التي اعتمدتها الهيئة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وصرح الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بأن هذا الاعتماد يتوج جهود الكيان التنظيمي والإداري للهيئة ويعكس الرؤية الاستراتيجية لبناء مؤسسة حكومية حديثة تعمل وفقاً لأعلى معايير الجودة المؤسسية العالمية، مؤكدا أن استقلال الهيئة وخضوعها للإشراف العام لرئيس الجمهورية كان الركيزة الأساسية لتكوين هيكل إداري وتنفيذي يضمن التعامل بحيادية مع مختلف أطراف المنظومة الصحية بقواعد واحدة ويحقق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوصول إلى مستويات عالمية من الجودة.

وأوضح الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بأن سعي قيادات الهيئة والعاملين بها لتحقيق التميز العالمي، ليصبح هذا الكيان الحكومي مكونًا أصيلًا من للجمهورية الجديدة تفعيلا لرؤية الهيئة في "تحقيق التميز لجميع النظم والخدمات الصحية بمصر" وفقا لأعلى المعايير الدولية.

وشهدت الجلسة الختامية للتقييم، والذي استمر لمدة أسبوع، استعراض خبراء المنظمة الدولية كافة التفاصيل المتعلقة بنتائج المعايير التي تم اختبارها، بمشاركة جميع العاملين بالهيئة.

وأشاد فريق المقيمين الدوليين بمستوى أداء الهيئة ووضوح الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية التي يتشاركها القيادات والعاملين، وما تحقق من خطط خلال الفترة التي تمثل عمر الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية منذ أن انشاءها في أكتوبر ٢٠١٨، والذي تطلب فترة زمنية أكبر في مؤسسات الاعتماد المماثلة بدول أخرى، كما أثنى فريق التقييم الدولي بأداء فريق الجودة والتميز المؤسسي بالهيئة، وفرق المراجعين، ولجان الخبراء، ونظام العمل، بعد اختبار 95 إجراء ضمن 8 معايير تميز هي الحوكمة، الإدارة الاستراتيجية والمالية والتشغيلية، إدارة المخاطر وتحسين الجودة، إدارة الموارد البشرية، إدارة المعلومات، إدارة المراجعين، الزيارات التقييمية وإدارة العملاء، الاعتماد ومنح الشهادات.