بوركينا فاسو تهزم مالي وتفوز ببرونزية أمم أفريقيا للناشئين

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فاز منتخب بوركينا فاسو بالميدالية البرونزية لبطولة أمم أفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 عاما المقامة في الجزائر، وذلك عقب فوزه على منتخب مالي 2 /1مساء الخميس، في مباراة تحديد المركز الثالث.

وكان منتخب بوركينا فاسو قد خرج من الدور قبل النهائي بعد خسارته 5/6 بضربات الترجيح من المنتخب السنغالي، فيما تعرض منتخب مالي للخسارة 4/5 بضربات الترجيح من المنتخب المغربي في الدور ذاته.

وتقدم منتخب بوركينا فاسو عن طريق عثمان كامارا من ضربة جزاء في الدقيقة 26، قبل أن يضيف أبوليناير بوجما الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 58 سجل ممادو دومبيا الهدف الوحيد لمنتخب مالي. وتقام المباراة النهائية للبطولة مساء اليوم الجمعة بين المغرب والسنغال.