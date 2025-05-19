وزير خارجية إيران يستقبل وفدا من حماس

أفادت وكالة «تسنيم» بأن وفدًا من حركة حماس، التقى اليوم الإثنين في طهران، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك على هامش منتدى طهران للحوار.

وانطلقت الاثنين، أعمال اليوم الثاني من منتدى حوار طهران، بمشاركة مسئولين حاليين وسابقين من مختلف الدول، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والمفكرين من داخل إيران وخارجها.

ويوفر المنتدى منصة دبلوماسية لطهران لعرض رؤيتها في القضايا الإقليمية والعالمية، مثل نزع السلاح النووي، والتركيز على الاستخدامات السلمية لبرنامجها النووي، ولعب دور فاعل في مواجهة التطورات لا سيما في منطقة غرب آسيا.

ووفقا لجدول أعمال المنتدى، فقد خطط لعقد 40 جلسة نقاش على مدار يومين، بعضها سيكون مغلقا بحضور وزراء الخارجية والمبعوثين الرسميين، في حين ستبث اجتماعات أخرى مباشرة للجمهور، بينما ستنشر حوارات -سيجريها مركز الدراسات السياسية والدولية- لاحقا.