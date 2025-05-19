قال الدكتور حسين عبدالهادي الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إن النقابة قدمت مقترحًا لحل أزمة تكليف الأطباء يتضمن إضافة 56.5 ألف كرسي أسنان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، إن النقابة تأمل في أن يتم الأخذ بهذا الاقتراح الذين لن يحل فقط مشكلة الأعداد الكبيرة من خريجي أطباء الأسنان لكنه سيضع خدمة طب الأسنان في مسارها الصحيح.

وأوضح أن نقابة الصحة لديها حاليًّا نحو ستة آلاف كرسي أسنان، نصفها يحتاج إعادة تأهيل، في حين توجد شكاوى دائمة بأن كل كرسي أسنان يعمل عليه ما يصل إلى 80 طبيبًا في بعض الأماكن.

ولفت إلى أن المقترح المقدم يمكن أن يساهم في وصول الخدمة إلى عدد أكبر من المرضى مع استيعاب الأعداد التي تخرج لسوق العمل سنويًّا.

وسبق أن قدمت نقابة أطباء الأسنان، مقترحًا لوزارة الصحة والسكان، يستهدف بالأساس استيعاب أعداد خريجي كليات طب الأسنان، بداية من دفعتي 2023 و2024، بعد قرار الوزارة بقصر التكليف على الاحتياجات الواردة من مديريات الشؤون الصحية والجهات الخارجية فقط.

وقالت تقارير إن تكليف المهن الطبية بات وفق الاحتياج ولم يعد إلزامًا تكليف جميع الخريجين، في الوقت الذي تُقدَّر فيه احتياجات الوزارة حاليًا بما لا يزيد على ألف طبيب أسنان من بين ما يقترب من 10 آلاف طبيب.

في حين تسعى نقابة أطباء الأسنان لإقناع مسؤولي الوزارة بضرورة مد مهلة تطبيق قرار "التكليف حسب الاحتياج" بعد تكليف دفعتي 2023 و2024، باعتبار أن القرار صدر وهم في السنوات الأخيرة من الدراسة.

واقترحت النقابة، زيادة أعداد أسِرَّة الأسنان بالوزارة لاستيعاب أعداد خريجي طب الأسنان.