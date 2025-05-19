شمال سيناء: افتتاح معرض منتجنا من أرضنا بقرية أبوالعراج في الشيخ زويد

شهدت قرية أبوالعراج بمركز الشيخ زويد بشمال سيناء، اليوم الاثنين، انطلاقة مبادرة "معًا بالوعي نحميها" التي تنظمها وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، بالتعاون مع الوحدة المحلية للقرية.

يأتي هذا النشاط في إطار توجيهات اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بتفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص بالمراكز والمدن، وتشجيع المبادرات الهادفة لتمكين المرأة والنهوض بالمجتمع المحلي جاء ذلك تحت إشراف اللواء وليد عبدالرؤوف، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد.

وأكدت الدكتورة هاجر صالح، مدير وحدة تكافؤ الفرص، أهمية نشر الوعي المجتمعي وتعزيز دور المرأة في التنمية المحلية.

وعلى هامش الفعاليات، تم افتتاح معرض "منتجنا من أرضنا" لعرض المنتجات المحلية، والذي أقيم بالتعاون بين الوحدة المحلية ووحدة تكافؤ الفرص.

كما تم تكريم كل من الدكتورة هاجر صالح، مدير وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بمحافظة شمال سيناء، ومنى جمعة، مدير التكوين المهني بشمال سيناء، تقديرًا لجهودهما في دعم قضايا المرأة والتنمية المجتمعية.