جامعة الإسكندرية تفوز بالمركز الأول فى مسابقة التميز من المركز المصري للمعهد الدولى للتعليم عن بعد

فازت جامعة الإسكندرية بالمركز الأول فى مسابقة التميز في الشهادات التدريبية فئة الجامعات، حيث أعلن ذلك على هامش المؤتمر الدولي الثالث عشر لجامعة عين شمس، وفى إطار اعمال المؤتمر العلمي الثالث "ممارسات جودة التعليم: مسارات مبتكرة نحو التميز".

وقد قدمت الدكتورة منى عبد العال الزاهري، مدير المركز المصري للمعهد الدولي للتعليم عن بعد، نتيجة المسابقة التى تهدف إلى تعزيز مهارات التدريس الرقمى لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعات المصرية.

وتسلمت الجائزة ممثلاً عن جامعة الإسكندرية الدكتورة غادة الخياط، المدير التنفيذي لوحدة الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد بالجامعة، حيث كان المركز قد قام بتوجيه الأساتذة نحو الإلتحاق بالدورات التدريبية الرقمية على منصة IIOE والانتهاء منها وذلك ضمن خطته التدريبية لهذا العام، وحققت جامعة الاسكندرية تقدماً ملحوظاً في رفع القدرات من خلال تلك المنصة، كما شارك مركز الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد فى المؤتمر من خلال جلسة بعنوان : خارطة طريق لحوكمة الذكاء الإصطناعى فى الجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن هذه المسابقة تأتى ضمن مبادرة المركز المصرى للمعهد الدولي للتعليم عن بعد بالشراكة مع المركز الدولي للإبتكار في التعليم العالي تحت رعاية اليونسكو، والتى توفر دورات مجانية عبر منصتها الإلكترونية في أحدث مجالات التعليم الرقمى.

وقد حرصت المسابقة على تكريم المتميزين في ثلاث فئات رئيسية:

- فئة الجامعات: وخصصت للجامعة ذات أعلى مشاركة في الدورات التدريبية

- فئة أعضاء هيئة التدريس: عضو هيئة التدريس الذي يظهر أداءً متميزًا في الاستفادة من برنامج IIOE Micro-certification، من خلال الحصول على أكبر عدد من شهادات إتمام الدورات

- فئة الطلاب: الطالب الذي يظهر أداءً متميزًا في الاستفادة من برنامج IIOE Micro-certification، من خلال الحصول على أكبر عدد من شهادات إتمام الدورات

وقام بتسليم الجوائز للفائزين كل من د.شريف كشك مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي، و بأن فينج نائب مدير المركز الدولي لابتكار التعليم العالي تحت رعاية اليونسكو د .منى عبد العال الزهري مدير المركز المصري للمعهد الدولي للتعليم عن بعد على مستوى الجامعات.