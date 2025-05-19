احتفل نادي ليفربول بوصول نجمه المصري محمد صلاح إلى محطة تاريخية جديدة، بعد أن خاض مباراته رقم 400 بقميص الريدز في جميع المسابقات، خلال مواجهة برايتون مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب فالمر.

وشارك صلاح في المباراة قائدا للفريق لأول مرة هذا الموسم في البريميرليغ، في ظل غياب الثنائي فان دايك وأرنولد، ليُضيف بذلك لمشاركته رقمًا استثنائيًا جديدًا يُعزّز مسيرته الأسطورية مع النادي.

وأشاد الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإنجاز النجم المصري، الذي أصبح رابع لاعب إفريقي فقط في تاريخ البريميرليج يصل إلى 400 مباراة مع فريق إنجليزي، بعد كولو توريه (353)، ويلفريد زاها (305)، وجوردان أيو (303).

كما دوّن صلاح مشاركته رقم 300 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو رقم يعكس ثباته وتأثيره المستمر في صفوف ليفربول منذ انضمامه في صيف 2017.

ويواصل صلاح صدارته لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 28 هدفًا، ليقترب خطوة جديدة نحو التتويج بـ جائزة الحذاء الذهبي للمرة الرابعة في مسيرته.