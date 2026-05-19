وزير خارجية ألمانيا: يمكننا الاستفادة من خبرة أوكرانيا في مجال أمن الطاقة

وصف وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، قدرة أوكرانيا على إدارة الأزمات في مواجهة الهجمات الروسية المستمرة على بنيتها التحتية للطاقة بأنها "نموذج يُحتذى به".

وقال فاديفول ، في كلمة له قبيل انطلاق مؤتمر دولي حول أمن الطاقة، في العاصمة الألمانية برلين: "على مدار أكثر من أربع سنوات، تحاول روسيا، دون جدوى، إجبار أوكرانيا على الاستسلام للظلام الدامس بانقطاع كامل للتيار الكهربائي، ولكن ما حدث منذ ذلك الحين هو العكس تماما."

وأضاف الوزير أن أوكرانيا أظهرت قدرة مذهلة على التكيف والابتكار في مجال الطاقة، رغم الضغوط الضخمة.

وأكد أنه يمكن لألمانيا الاستفادة من هذه الخبرة الأوكرانية وقدرتها على الصمود من أجل تعزيز حماية بنيتها التحتية الحيوية للطاقة.

ومن جانبها، قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاثرينا رايشه، إن "الأعمال الوحشية التي ترتكبها روسيا ضد أوكرانيا توضح بجلاء كيف يمكن تحويل الهجمات على إمدادات الطاقة إلى سلاح موجه ضد المدنيين".

وأضافت أن أوكرانيا تثبت تصميمها على تعزيز قدرة بنيتها التحتية على الصمود في مواجهة هذه الهجمات بشكل يومي، وفقا لبيان مشترك صادر عن وزارتي الخارجية والاقتصاد الألمانية.

ويجمع المؤتمر الذي يعقد في العاصمة الألمانية ممثلين عن دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى (جي 7)، والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالإضافة إلى الاتحادات الخاصة بالأعمال، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني.

ويهدف المؤتمر بشكل رئيسي إلى استخلاص الدروس من التجربة الأوكرانية لتأمين البنية التحتية للطاقة.

ويشارك في المؤتمر أيضا وزير الطاقة الأوكراني، دينيس شميهال