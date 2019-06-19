مبعوث جوبا: قدمنا مبادرة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية

كشف بتوت قلواك، مستشار الفريق أول سلفاكير ميارديت، رئيس دولة جنوب السودان ومبعوثه للسودان، النقاب عن مبادرة لبلاده قدمها لرئيس المجلس العسكري السوداني لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف السياسية السودانية، بما يفضي للوصول إلى اتفاق يحقق السلام والاستقرار في ولايات البلاد.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به قلواك في الخرطوم عقب لقائه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري السوداني ،بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وقال قلواك: "إن المبادرة ليست ضد المبادرات الأخرى، ولكن نحن نعتقد أن علاقتنا الوطيدة مع السودان تجعلنا أحق بالوساطة، وأكثر حرصًا على تعزيز الاستقرار بالسودان" .

ودعا قلواك القوى السياسية إلى تحكيم العقل والاتجاه نحو تحقيق السلام، لافتًا إلى سعي دولة الجنوب لجمع الحركات المسلحة الموجودة بجوبا للوصول إلى اتفاق مع المجلس العسكري.

يشار إلى أن الاتحاد الأفريقي طرح مبادرة كما قام رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط بجهود وساطة مؤخرا بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير لإستئناف المحادثات بين الجانبين .

كانت قوى الحرية والتغيير قد أوقفت المحادثات مع المجلس الذي يتولي إدارة السودان عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير في شهر أبريل الماضي لتسليم السلطة للمدنيين عقب فض اعتصام أمام قيادة الجيش.