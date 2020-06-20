توريد 127 ألف طن قمح لصوامع وشون الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الجمعة، أنه تم توريد 127 ألفا و291 طنا و940 كيلو جرام قمح لأماكن التخزين بنطاق المحافظة حتى مساء اليوم، ومنذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل الماضي.

وقال المهندس علي عبد الجواد، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح لهذا الموسم بالكامل تبلغ 130 ألفا و703 أفدنة بعد التدقيق.

وأفاد المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه تم توريد 20 ألفا وواحد كيلو اليوم الجمعة في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، بواقع 2 طن و545 كيلو لشركة المطاحن، و5 أطنان و190 كيلو للشركة المصرية، و12 طنا و266 كيلو للبنك.