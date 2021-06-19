السفير الألماني: الإمارات لديها كل المقومات لاستقطاب الاستثمارات

أشاد آرنست بيتر فيشر، سفير ألمانيا الاتحادية لدى الإمارات بالشراكة الألمانية الإماراتية التي تواصل النمو في كافة المجالات.

ونقلت صحيفة "الرؤية" الإماراتية، اليوم السبت، عن فيشر قوله إن دولة الإمارات لديها كل المقومات التنافسية لاستقطاب الاستثمارات الألمانية والعالمية المباشرة، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة.

ونوه فيشر بتوفير واحة دبي للسيليكون البنية التحتية التكنولوجية المتكاملة والبيئة الحيوية الممكّنة لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة التي تشكل عصب الاقتصاد الرقمي وتوفر فرص عمل جديدة وتعزز مرونة القطاعات الاقتصادية لاستعادة مسارات النمو المستدام.

ووفق الصحيفة، زار سفير ألمانيا واحة دبي للسيليكون، المنطقة الحرة التكنولوجية المتكاملة، حيث اطلع على البنية التحتية المتطورة التي تضمها الواحة ومجمع دبي الرقمي ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال "ديتك"، كما اطلع على بيئات العمل الحيوية والخيارات المتنوعة والمساحات الإبداعية الحرة والتصاميم التي تسمح بتطبيق الأفكار والابتكارات الجديدة والواعدة والمتوافقة مع اقتصاد المستقبل.

واستقبل الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، السفير في مقر سلطة واحة دبي للسيليكون، التي تضم مقرات إقليمية للعديد من الشركات العالمية من مختلف الجنسيات بما فيها الشركات الألمانية، مثل "بورشه" و"واكر كميكلز" و"هنكل" و"جيزيكه ديفرينت" والعديد غيرها.

واستمع السفير الإلماني إلى شرح تفصيلي عن المرافق المتقدمة التي تقدم الخدمات الذكية في مجمع دبي الرقمي الذي افتتحته واحة دبي للسيليكون مطلع عام 2021 باستثمارات تخطت 5. 1 مليار درهم.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد الزرعوني، أن دبي بما تقدمه من بيئة أعمال متكاملة رسخت موقعها كوجهة عالمية لشركات التكنولوجيا، بما في ذلك الشركات الألمانية الباحثة عن بيئة داعمة للابتكار.

وأضاف الزرعوني، أن حجم التبادل التجاري بين دبي وألمانيا وصل عام 2020 إلى 6. 24 مليار درهم، وهو في نمو متواصل ومستدام بسبب إجراءات تسهيل تأسيس ومزاولة الأعمال التي توفرها منظومة الأعمال المرنة في دبي، كما في واحة دبي للسيليكون التي تستقطب المئات من شركات التكنولوجيا العالمية والناشئة لما تقدمه من تسهيلات.