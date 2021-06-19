تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات المخالفة لمواجهة انتشار كورونا بمطروح

قال اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، إن مجالس المدن كثفت أعمال النظافة والتطهير والتعقيم ورفع الإشغالات المخالفة من الطريق العام، في إطار الجهود المبذولة من الجهاز التنفيذي،لمواجهة انتشار فيروس كورونا الوبائي.

وأكد مدحت الصباغ نائب رئيس مجلس مدينة مرسي مطروح، أنه تم رفع القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة بإجمالي ٨٠ طنا، وتم رفع القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، مع أعمال تطهير آبار تحليل الصرف الصحي للمنازل في المناطق السكنية.

وأكد عصام عبد الغني رئيس مركز ومدينة سيوة، أنه تم تمهيد الشوارع بمنطقة ابني بيتك، والمناطق السكنية المجاورة لها، كما تم تكثيف أعمال النظافة والتجميل بمناطق، ميدان السوق، وشارع الشهيد عزمي كيلاني، وأنور السادات، ومنطقة الرمل،منطقة الإذاعة، ورمل الحدادين، وشارع سمير بلال، ضمن سلسلة من الحملات اليومية التي تقوم بها إدارات المتابعة الميدانية، والنظافة العامة، والحملة الميكانيكية بالمركز؛ منعاً لانتشار الأمراض والأوبئة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

في نفس الوقت، قام مجلس مدينة مرسي مطروح برئاسة رضا جاب الله، برفع إشغالات الطريق بشارع الثانوية والكيلو 1،مع استمرار أعمال رش المبيدات بسيارات الضباب بالشوارع، مع استمرار أعمال التطهير للسيارات القادمة للمدينة ضمن جهود التطهير والتعقيم، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.