الدفع بـ10 سيارات للسيطرة على حريق بمصنع كيماويات في وادي النطرون

دفعت الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة العميد محمد بلبع مدير الإدارة، بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب بمصنع كيماويات البناء الحديث

يستخدم في صناعة البلاغات البلاستيك داخل مخزن بوادي النطرون في محافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق هائل في وادي النطرون، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق، برئاسة المقدم بهاء الكردي مدير إدارة الحماية المدنية بوادي النطرون.

وتم فرض كردون أمني حول الحريق لمنع انتشاره للأماكن المجاورة، وتم السيطرة على الحريق وتحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.