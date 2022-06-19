وزير البترول اليمني يشدد على ضرورة تحديث منشأة البريقة النفطية

شدد وزير البترول والمعادن اليمني عبدالسلام باعبود، اليوم الأحد، على ضرورة تحديث منشأة شركة النفط ومحطة الغاز بمديرية البريقة في مدينة عدن، والاهتمام بإجراءات الأمن والسلامة بها.

وقال باعبود خلال تفقده سير العمل بالمنشأة، وفقا لقناة "اليمن" الإخبارية، إن "الخطة المستقبلية يجب أن تتضمن تأمين مخزون استراتيجي بعدن، وتوفير 20 ألف أسطوانة غاز منزلي، و30 ألف صمام إضافي، والعمل بوتيرة عالية لضمان إيصال الغاز المنزلي وخلق استقرار تمويني وتفادي حدوث أي أزمات".

ووجه بالتحقيق في حريق المساكب، بالإضافة لصيانتها وتأهيلها في أقرب وقت ممكن.

ومن جهته، قام كل من المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محسن وهيط، والمدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية طارق الوليدي بشرح سير العمل بالمنشأة وآلية الإنتاج والتوزيع اليومية على وكلاء الشركة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة وخطة المنشأة لتغطية احتياجات السوق من الغاز المنزلي.