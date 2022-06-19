نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يوجه الأجهزة الأمنية ببسط هيبة الدولة

وجه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، كل الأجهزة الأمنية، ببسط هيبة الدولة، وتطبيق القانون.

وأكد الفريق أول دقلو، خلال مخاطبته قطاع الدعم السريع بالجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور اليوم الأحد، أن قوات الدعم السريع قومية التكوين والإنشاء، وتضم كل ولايات وقبائل السودان، مشيرًا إلى أن هناك عملًا ممنهجًا وأجندة ضد هذه القوات.

وأشار إلى انضباط قوات الدعم السريع وأنها تعمل وفق القانون ولا تحابي أو تجامل أي فرد من أفرادها ارتكب ما يخالف القانون، وأن قادتها من ضباط القوات المسلحة والشرطة.

وأشار إلى تسليم عدد من منسوبي "الدعم السريع" الذين ارتكبوا مخالفات بالولايات للعدالة، مضيفا: "نحن لا نتدخل في العدالة، وكل من شارك من قواتنا في فض الاعتصام (بالقيادة العامة) سلمناهم للعدالة".

وأكد الفريق أول دقلو، أن قوات الدعم السريع ساهمت مساهمة كبيرة وفاعلة في محاربة المخدرات والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وأنها أول قوات تقبض على كمية من الذهب المهرب عبر الحدود.

وقال: "سيتم التشاور حول اتخاذ قرارات بالتوزيع اللامركزي لكل القوات النظامية، الجيش والدعم السريع والشرطة ليعملوا في كل الولايات، فضلا عن النظر في تفعيل الخدمة الإلزامية للاستفادة من الشباب وتدريبهم".

ووجه كل الأجهزة النظامية بالانسجام والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد، واحترام القسم الذي أدوه، داعيا إلى نبذ القبلية والجهوية.

وطالب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، النازحين بالعودة إلى قراهم الأصلية وممارسة حياتهم الطبيعية، مناشدًا المنظمات الطوعية المحلية والدولية المساعدة في عودة النازحين.