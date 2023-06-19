 استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 21 آخرين خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لجنين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 21 آخرين خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لجنين

رام الله - أ ش أ
نشر في: الإثنين 19 يونيو 2023 - 9:06 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 يونيو 2023 - 9:06 ص
قالت مصادر طبية فلسطينية اليوم الاثنين، إن شهيدا ارتقى وأصيب 21 آخرون، بينهم أربعة في حالة حرجة للغاية، خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمدينة "جنين" ومخيمها، شمال الضفة الغربية.

وقال شهود عيان من المخيم لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أرسلت مروحيتين "أباتشي" تحلق على ارتفاع منخفض. وقبل قليل أظهر بث حي "لتلفزيون فلسطين" انفجارا كبيرا".

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية "إن قوات تابعة لجيش الاحتلال تعرضت لكمين من قبل المقاومين الفلسطينيين لدى اقتحامها لجنين، ما أسفر عن إصابة ستة جنود".

وقال الشهود "إن آليات عسكرية إسرائيلية تضررت في الكمائن المعدة لها من قبل المقاومين في جنين".

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