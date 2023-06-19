إصابة طيارين اثنين في تحطم طائرة مروحية عسكرية بالأردن

أعلن مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين، تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي، خلال رحلة تدريبية وهبوطها اضطرارياً في منطقة البقعة دون حدوث إصابات في المدنيين.

وأضاف المصدر، في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أنه نتج عن الحادث تحطم الطائرة وإصابة طياريها اللذين تم إجلاؤهما إلى مدينة الحسين الطبية وحالتهما العامة متوسطة.

وتابع البيان "تهيب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بالمواطنين عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة".