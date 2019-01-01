القضاء يوجه تهما إضافية للضباط المتورطين في مذبحة بالسلفادور

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قالت منظمات حقوقية إن قاضيا في السلفادور وجه أمس الخميس، تهمًا إضافية ضد 17 ضابطًا بالجيش فيما يتعلق بمقتل ما يقرب من 1000 شخص في الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد مابين عامي 1980 و1992.

واتهم الضباط الـ 17 في السابق بارتكاب جرائم من بينها الاغتيالات والاغتصاب والإرهاب. وهم يواجهون الآن تهم التعذيب والاختفاء القسري والتهجير القسري.

ومن بين المتهمين وزير الدفاع السابق جييرمو جارسيا وقائد القوات الجوية السابق خوان رافائيل بوستيلو.

كما وجهت جلسة المحكمة في مدينة سان فرانسيسكو دي جوتيرا إلى قائد عمليات الجيش السابق جيسوس جابرييل كونتريراس، تهمة التورط في القضية.

وتعتبر المذبحة التي وقعت في قرية إلموزوتي الواقعة شمال شرقي البلاد والمنطقة القريبة منها واحدة من أسوأ الفظائع في تاريخ أمريكا اللاتينية الحديث.

وقُتل ما يقدر بـ988 شخصًا، معظمهم من الأطفال، في ديسمبر 1981.

وكان ذلك بعد عام واحد من بدء حرب أهلية بين الجيش والمقاتلين اليساريين استمرت 11 عامًا.