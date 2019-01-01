مصرللطيران تسير 14 رحلة اليوم وغدا لنقل 3200 حاجا إلى المدينة المنورة

في إطار الجسر الجوي الذي بدأته الشركة الوطنية مصرللطيران إلى المملكة العربية السعودية الأربعاء الماضي لنقل حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، تسير الشركة اليوم 7 رحلات جوية إلى المدينة المنورة لنقل 1560 حاجا من حجاج قرعة الجيزة وبعثات وزارتي الداخلية والصحة بالإضافة إلى رحلات العمل.

كما تتقل مصرللطيران 1640 حاجا غدا السبت من حجاج قرعة المنوفية وبعثات الداخلية و حجاج ترانزيت من بينهم رحلتين لنقل حجاج باماكو بدوي مالي وبعثات العمل، وذلك علي متن 7 رحلات جوية من القاهرة إلى المدينة المنورة بخلاف رحلات العمل.