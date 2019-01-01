الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت: «حار رطب نهارًا»

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يسود غدا السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وأضافت هيئة الأرصاد أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

شبين الكوم 24 35

طنطا 24 34

دمنهور 24 32

الإسكندرية 24 31

بلطيم 23 31

مطروح 22 30

السلوم 21 30

سيوة 25 37

بورسعيد 25 32

دمياط 24 31

الزقازيق 24 35

الإسماعيلية 23 35

السويس 24 36

العريش 23 32

رفح 23 31

رأس سدر 26 38

نخل 19 35

نويبع 27 35

طابا 23 34

كاترين 18 33

الطور 26 34

شرم الشيخ 28 38

الغردقة 29 39

مرسى علم 31 39

الفيوم 26 37

بني سويف 26 37

المنيا 25 37

أسيوط 26 39

سوهاج 28 40

قنا 29 41

الأقصر 30 45

أسوان 32 46

أبوسمبل 32 44

الوادى الجديد 30 43

الشلاتين 29 39

ابو رماد 29 37

حلايب 32 36

رأس حدربة 30 36