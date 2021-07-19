تايلاند تسجل 11 ألفا و784 إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة

ذكر مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، أنه تم تسجيل 11 ألفا و784 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للإصابات 415 ألفا و170 حالة.

وأفاد المركز - في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين - بأن البلاد سجلت 81 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 3422 وفاة، ومن بين الحالات الجديدة 11684 حالة من العامة و684 من السجون.

وأبلغ المركز عن ارتفاع حالات التعافي من الفيروس إلى 289 ألفا و651 حالة.