استمرار ارتفاع أسعار النفط لليوم الثالث

واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لليوم الثالث على التوالي، في ظل مؤشرات على استمرار نقص الإمدادات في السوق العالمية.

في الوقت نفسه استمر تراجع الدولار مما ساهم في تعزيز سعر الخام، حيث تراجع مؤشر قيمة العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى 40ر106 نقطة، قبل أن يسترد جزءا من خسائره ليصل إلى 70ر106 نقطة بتراجع نسبته 6ر0% عن مستواه أمس.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 62ر1 دولار أي بنسبة 6ر1% إلى 22ر104 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل.

كما ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 06ر1 دولار أي بنحو 1% إلى 33ر107 دولار للبرميل.