أوكرانيا تطالب روسيا بالالتزام بميثاق جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب

أدانت أوكرانيا المعاملة غير القانونية لأسرى الحرب الأوكرانيين من قبل الاتحاد الروسي، ولا سيما استغلالهم في أغراضه السياسية.

وذكرت صحيفة كييف بوست في موقعها على الانترنت أمس الاثنين، أن وزارة الخارجية الأوكرانية طالبت في بيان الجانب الروسي بالالتزام الصارم بأحكام القانون الإنساني الدولي، وخاصة ميثاق جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، وذلك في ما يتعلق بأسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضافت الوزارة "في هذا السياق نؤكد أن جميع المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الذين يشاركون في العمليات القتالية على الأراضي الأوكرانية قبلوا طواعية الخدمة العسكرية بموجب عقود تماشيا مع القانون الأوكراني بشأن الواجب العسكري والخدمة العسكرية لعام 1992".

وجاء في البيان أن الأشخاص المشار إليهم هم عسكريون بالقوات المسلحة الأوكرانية وتنطبق عليهم أحكام مواثيق جنيف لعام 1949 بشأن حماية ضحايا الحرب، والبروتوكول الإضافي رقم واحد لعام 1977.

وأوضحت الوزارة أن هذا الوضع، من بين أشياء أخرى، يخول هولاء الأشخاص أن يعاملوا كأسرى حرب في حال أسرهم من قبل العدو.