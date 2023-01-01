طهران عن نشر واشطن مدمرات في مضيق هرمز: تجاوزنا مثل هذه التهديدات

علق وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني، على قرار الإدارة الأمريكية نشر مدمرات في مضيق هرمز.

ونقلت وكالة «سبوتنيك»، عن آشتياني قوله إن إيران بلغت مستوى من القوة بحيث لا أحد قادر على تنفيذ تهديداته ضد إيران، مؤكدا أن بلاده تجاوزت هذه التهديدات، وتواصل دورها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وكانت نائبة المتحدثة باسم «البنتاجون» سابرينا سينج، قد أعلنت أمس الأول الاثنين، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمر بنشر مدمرة صواريخ ومقاتلات إضافية في الشرق الأوسط، ردًا عما سماها «الأحداث المقلقة» المتعلقة بتصرفات البحرية الإيرانية في مضيق هرمز.

وقالت سينج: «ردًا على العديد من التطورات المثيرة للقلق أخيرا في مضيق هرمز، أمر وزير الدفاع بنشر حاملة الطائرات يو إس إس توماس هوبنر ومقاتلات إف -16 وإف -35».

وأضافت أن حاملة الطائرات ستتوجه إلى منطقة مسئولية القيادة المركزية الأمريكية لحماية المصالح الأمريكية وحرية الملاحة في المنطقة، مشددة على أن مدة بقاء حاملة الطائرات في المضيق لم تحدد بعد.

وقبل نحو أسبوعين، اتهمت البحرية الأمريكية إيران بمحاولة الاستيلاء على ناقلتي نفط في خليج عمان قرب مضيق هرمز، مشيرة إلى أن قواتها أحبطت العملية، إلا أن طهران نفت ذلك.

وتتكرر اتهامات أمريكا لإيران باحتجاز سفن في خليج عمان وبحر العرب، حيث أعلنت البحرية الأمريكية، في 3 مايو الماضي، أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت ناقلة نفط ترفع علم بنما، أثناء عبورها مضيق هرمز.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، احتجاز ناقلة نفط أجنبية تحمل مليون لتر من الوقود المهرب في مياه إيران الجنوبية.

وقال قائد المنطقة الثانية التابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان زيراهي، إن هذه الناقلة كان تحظى بدعم عسكري أمريكي.

وأضاف: «بفضل اليقظة والدقة والسلوك المهني والقوي لقوات بحرية الحرس الثوري، فشلت الممارسات غير القانونية وغير المهنية للأمريكيين في الخليج».