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الجارحي: مبادئ الأهلي لم نفرضها على أحد

الشروق
نشر في: الأربعاء 19 يوليه 2023 - 6:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 يوليه 2023 - 6:27 م

هاجم محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، كل من يشكك في مبادئ النادي بعد التعاقد مع إمام عاشور، لاعب ميتييلاند الدنماركي.

وكان الأهلي قد أعلن في الساعات الماضية، التعاقد رسميا مع الدولي إمام عاشور، لمدة 5 أعوام، قادما من ميتيلاند الدنماركي، وكان قد سبق وارتدى اللاعب قميص الزمالك.

وكتب الجارحي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" الآن يعترفون بمبادئ الأهلي، محاولات بائسة لإخفاء حزنهم وخيبة أملهم، بينما لا يرى الأهلي سوى مبادئه ومصلحته ومستقبل فريقه".

وأضاف: "مبادئ الأهلي تخص النادي الأهلي، لم يفرضها على أحد، وليس لأحد أن يستخدمها كسلاح ضده، ولا أن يروج لمخالفتها أو تخطيها، فمن لم يعرف المبادئ ليس من حقه الحديث عنها".

وأكمل الجارحي :" مبادئ الأهلي راسخة منذ تأسيسه وتقاليده يتوارثها أبناءه جيلا بعد جيل".


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