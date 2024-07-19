بايرن ميونخ يوافق على رحيل نجم المغرب مقابل 30 مليون يورو

يبدو أن فترة نصير مزراوي كظهير أيمن في صفوف بايرن ميونخ تقترب من النهاية، حيث يواجه منافسة قوية في هذا المركز.

تضم الفرقة البافارية لاعبين مميزين في مركز الظهير الأيمن، مثل جوشوا كيميتش وساشا بوي، بالإضافة إلى عودة جوسيب ستانيسيتش بعد فترة الإعارة.

ووفقًا لتقرير «سكاي ألمانيا»، من المتوقع أن يغادر مزراوي بايرن ميونخ هذا الصيف إذا تلقى عرضًا مناسبًا.

يسعى النادي البافاري للحصول على 30 مليون يورو مقابل رحيله، ولكن حتى الآن لم يتلق النادي أي عروض.

انضم مزراوي إلى بايرن ميونخ قادمًا من أياكس في صفقة انتقال حر في عام 2022، وخلال فترة وجوده في الفريق شارك في 55 مباراة.

سجل اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا هدفًا وصنع 8 آخرين، ويستمر عقده مع الفريق حتى عام 2026.